Luces y arte inflable en el ‘Glow Experience’

Panamá amplía su oferta de entretenimiento con la llegada de Glow Art Experience, una propuesta internacional que fusiona arte inflable, luces y tecnología de última generación. La experiencia está abierta al público en el piso 4 de Megápolis Outlet.

Esta se desarrolla a través de mapping, realidad virtual y efectos de iluminación, donde cada espacio transforma la exhibición atística tradicional en un recorrido dinámico y sensorial, ideal para toda la familia.

Cuenta con más de 1,500 metros cuadrados de espejos, 300,000 pelotas, 15,000 luces LED y estructuras inflables monumentales. ‘Glow Art Experience’ apuesta por el asombro visual y la participación activa del público.

La producción ha recibido a más de un millón de visitantes en la región, consolidándose como un fenómeno del entretenimiento familiar. La propuesta también conecta con la tendencia del “kidulting”, que invita a los adultos a reencontrarse con experiencias lúdicas, pero elevadas con tecnología y diseño contemporáneo.

Los boletos están disponibles en Ticketplus y en la taquilla del evento.