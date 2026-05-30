Luis Angel “El Flaco” estrena su nuevo álbum “Tequila y Guaro”

El cantante mexicano Luis Angel “El Flaco”, presentó “Tequila y Guaro”, su nuevo álbum en el que combina la esencia popular colombiana y el regional mexicano.

El tema principal del álbum es “Todo Que Ver”, una canción que representa con claridad el ADN del proyecto: construir un puente cultural entre México y Colombia.

Este nuevo álbum es un trabajo conceptual que une dos culturas musicales profundamente conectadas por el sentimiento: el regional mexicano y la música popular colombiana.

Apoyado por producciones realizadas entre México y Colombia, Luis Angel “El Flaco” presenta un proyecto que explora el desamor, la fiesta, la nostalgia y el amor intenso desde una visión sonora fresca y auténtica.

El título del álbum representa justamente esta dualidad cultural: tequila y guaro como símbolos de México y Colombia, respectivamente.

El proyecto combina canciones con esencia popular colombiana y otras con una raíz más marcada en el regional mexicano contemporáneo, permitiendo que el álbum conecte naturalmente con audiencias de ambos mercados.

La producción estuvo a cargo de Yohan Usuga, Joss Favela y el propio Luis Angel “El Flaco”, quienes aportan distintas sensibilidades al repertorio, mientras que la mezcla de Abelardo Rivera y el mastering de Jaime Cavazos ayudan a darle cohesión y solidez sonora a todo el álbum.

Dentro del repertorio del disco destacan temas con enfoque colombiano como “El Rencoroso”, “Todo Que Ver”, “No Vuelvas de Arrepentida”, “Caso Perdido”, “La Más Chimba del Barrio” y “Aventurero”, que incorporan sonidos y estructuras inspirados en la música popular colombiana.

Por otro lado, canciones como “Vete Vete”, “Mi Reina”, “Más Que Perfecto” y “Por el Resto de Tus Días” mantienen la esencia romántica y emocional del regional mexicano contemporáneo.

El focus track del álbum es “Todo Que Ver”. La canción representa de manera clara el ADN del proyecto, al fusionar elementos de ambos géneros en una propuesta moderna, sentimental y con potencial de conexión internacional.

Además, Luis Angel “El Flaco” rinde homenaje a uno de los temas más representativos en la carrera de Yeison Jiménez: “Aventurero”, una canción que marcó un antes y un después dentro de la música popular colombiana.

La interpretación de Luis Angel “El Flaco” nace desde un lugar profundamente personal, ya que existía una gran amistad y admiración mutua entre ambos artistas.

Este cover funciona no solo como un homenaje musical, sino también como una celebración del legado de Yeison Jiménez. Musicalmente, la versión de “El Flaco”, conserva la esencia sentimental y cantinera del tema original, llevándola al universo del regional mexicano con una interpretación poderosa, emotiva y fiel al estilo del artista sinaloense.

“Tequila y Guaro” llega con la intención de convertirse en un álbum icónico para “El Flaco”. El disco representa un logro más en una carrera en la que el artista originario de Mazatlán sigue dejando su huella a paso firme.