Luis Figueroa logra su tercer #1 en Billboard Tropical con “Cómo Se Compara”

El cantautor puertorriqueño Luis Figueroa, alcanzó el primer lugar en el listado Billboard Tropical Airplay con su sencillo “Cómo Se Compara”, consolidando su tercer número uno en esta categoría y reafirmando su ascenso como una de las voces más sólidas de la salsa contemporánea.

El tema, producido por Sergio George, ha logrado posicionarse como uno de los más reproducidos en emisoras latinas de Estados Unidos y el Caribe.

Luis Figueroa suma otro logro a su trayectoria al alcanzar el #1 en el chart Billboard Tropical Airplay con su sencillo “Cómo Se Compara”, marcando el tercer #1 en su exitosa carrera. Con este hito, Figueroa reafirma su posición como una de las voces más importantes y consistentes del género, llevando la salsa a nuevas alturas dentro del panorama latino actual.

El sencillo también sigue conquistando múltiples listas radiales al posicionarse en el #2 del Billboard Latin Airplay, un logro destacado para una canción de salsa dentro de un listado dominado por el pop y el urbano.

Además, se mantiene por seis semanas consecutivas en el #1 de Mediabase Tropical y figura entre el Top 10 de Hot Tropical Songs, consolidando el impacto de Luis Figueroa como una fuerza renovadora dentro del género.

Este éxito no solo refleja la solidez de su propuesta musical, sino también la conexión genuina que ha logrado con un público que celebra la evolución de la salsa sin perder su esencia.

Con una trayectoria en constante evolución y un sonido que combina la tradición de la salsa con una producción moderna y emotiva, Luis Figueroa continúa consolidándose como la voz más representativa de la nueva generación. “Cómo Se Compara” no solo celebra un nuevo #1, sino que también reafirma el poder y la vigencia de la salsa en el corazón de la música latina contemporánea.

Mientras celebra este nuevo logro, Figueroa anunció dos presentaciones junto a la icónica artista de la salsa, La India — el 5 de diciembre en el Hard Rock Live Orlando (Orlando, FL) y el 20 de diciembre en el Palace Theater (Waterbury, CT) — prometiendo noches inolvidables para los amantes del género.

Con pasión, disciplina y autenticidad, Luis Figueroa continúa alcanzando nuevas metas y llevando la salsa a nuevas audiencias, reafirmando su compromiso con la evolución y el legado perdurable del género.