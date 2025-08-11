Manuel Alcántara Sáez analiza la soledad, el arte y el amor desde una perspectiva política

El politólogo, escritor y director del Centro Internacional de Estudios Políticos y sociales, (CIEPS), Manuel Alcántara Sáez, presentará su libro “La esquina desnuda” en la Feria del Libro de Panamá, donde abordará cómo las emociones influyen en las políticas y en la sociedad.

Para Alcántara, la soledad es “más que un estado emocional, una condición existencial” que varía según contexto, cultura y biografía. La define como una experiencia ambigua, capaz de revelar tanto el fracaso de un proyecto de vida como la elección consciente de un modo de existencia.

“No es simplemente ausencia de compañía”, sostiene, sino una forma de estar en el mundo que enfrenta al individuo con su esencia más íntima.

Para Alcántara, hablar de emociones y política no es contradictorio: “Somos seres políticos, incluso de forma inconsciente, y nuestras emociones influyen al momento de tomar decisiones, que muchas veces no están basadas en información”.