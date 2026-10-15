Más de 150 perros Beagle se reunirán en el Parque Omar para una histórica jornada perruna

El Parque Omar será la sede de la primera “Juntada de Beagles” en Panamá, una inédita concentración canina que ya supera el centenar de perros inscritos y que “busca dejar un registro o implantar un récord, aunque no sea oficia”.

El encuentro, organizado por el Club de Beagle de Panamá, se llevará a cabo este domingo 18 de octubre, de 9:00 a.m. a 12:00 m.d., con entrada gratuita previa inscripción para todas las familias de la comunidad.

La actividad promete una amena convivencia para las mascotas y sus dueños a través de un completo programa recreativo. El evento contará “con concurso de disfraces, pasarela, concurso de trucos y agilidad, tómbola, sorteos con premios y un stand fotográfico para mascotas”, además de charlas formativas, un picnic de confraternidad y sorpresas especiales organizadas por el club.

Pensando en la salud y el bienestar de los ejemplares, el encuentro ofrecerá asistencia médica preventiva para los canes. “Para los papás y mamás perrunos, habrá una jornada de vacunación para sus cachorros, a precio especial”, mientras que el resto de la mañana estará destinado a la convivencia del grupo, garantizando un espacio idóneo para el juego y el entretenimiento de esta raza caracterizada por su energía.

Los organizadores destacaron la naturaleza amigable de estos animales al anticipar el dinamismo de la jornada: “son perros sociables y curiosos, y un parque con más de un centenar de ellos promete ser ruidoso, con mucho olfateo y colas en movimiento”.

Las personas interesadas pueden escribir a la cuenta de Instagram @ClubBeaglePTY para recibir los detalles de inscripción, recomendándose acudir con hidratación para las mascotas y la tarjeta de control para quienes apliquen vacunas.