$!Mascotas sanas y a la moda

Hoy día, los dueños de gatos y hasta conejos pueden recurrir a peluquerías y salones de belleza donde se brindan tratamientos estéticos, de humectación y de salubridad a los amigos peludos

Pexel | Un perro pequeño es sostenido mientras se le realiza un corte de pelo con tijera.
Pixabay | Bañan a un perro.
Pixabay | Corte de uña para perro.
Yalena Ortiz
07 de noviembre de 2025

La proliferación de salones de belleza especializados en mascotas le ha facilitado la vida a muchos propietarios, pues, a diferencia de lo que muchos piensan, estos espacios no solo son utilizados para temas estéticos.

“Atendemos perros, gatos y eventualmente conejos y conejillos de indias. Además, se brinda servicio a mascotas con discapacidad o muy mayores”, detalla Christian Heymann de la peluquería canina Poodle sobre ruedas.

En estos sitios se ofrecen procedimientos de baño, cepillado y corte de pelo, ya sea con máquina o tijera; además de servicios especializados como corte de uñas, limpieza de oídos, hidratación de huellas, vaciado de glándulas anales y tratamientos específicos para la piel y el pelaje, como texturizado de pelo según la raza y keratina.

Algunos comercios también incluyen servicios adicionales como tratamientos antiparasitarios, ozonoterapia, limpiezas dentales, masajes relajantes o incluso la venta de accesorios y ropa. Los precios varían y van desde 21 dólares.

“Es importante que los perros grandes y de pelo corto acudan a los servicios de peluquería más que por estética, también por salud, para limpiar, estimular un pelo sano y prevenir daños en la piel por contaminación, humedad, sal y cambio climático”, manifestó Heymann. Dependiendo de la solicitud del cliente, los procedimientos pueden durar alrededor de dos horas.

Para la magíster en Etología y Educación Canina, Janneth Jiménez, existen aspectos importantes a tomar en cuenta a la hora de escoger el lugar donde se atenderá a su mascota. “Siempre verifica que cuenten con medidas de seguridad, así evitamos accidentes como escapes, que en las jaulas no se golpeen con las parrillas o que pasen en una superficie incómoda y si tienen buena ventilación”, sugiere Jiménez.

De igual forma, se debe consultar siempre por los productos que utilizan para saber si son adecuados a las necesidades de su mascota.

“Antes de dejarla, procure hacer una pequeña revisión junto al profesional para aclarar cualquier duda sobre el estado en que se entrega y recibe a la mascota. Es importante tomar en cuenta los cupos, ya que si hay demasiados perros puede darse hacinamiento, peleas y aumentar el estrés”, advierte la especialista en conducta canina.

Hoteles para mascotas

ML | Algunos de los sitios, prestan servicios de hotelería, con atención personalizada; que se utilizan mucho durante las fiestas patrias y/o carnavales. Mientras que las guarderías supervisadas, sirven a las personas que por motivos de trabajo prefieren dejar a sus mascotas en un lugar seguro. El precio va desde los B/. 18.00 la noche. Depende mucho del tamaño y necesidades del cliente.

Cuidados especializados

ML | Existen razas que requieren productos especializados que se ajusten a su tipo de manto (largo, pelo corto o de doble capa). La recomendación de la frecuencia de las visitas debe ser una vez al mes. Los perros de pelo corto o doble capa requieren visitar la peluquería pues requieren de lavado y secado especializado, así como limpiezas de áreas como oídos y lagrimales.

Los precios de los tratamientos dependerán del tipo de raza, que se divide en pequeñas, mediadas y grandes.
TE PUEDE INTERESAR