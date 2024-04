Medellín es el Corazón de la Revolución Musical

La compañía colombiana de agregación digital [https://www.dinastiainc.com).]Dinastía Inc, impulsa la revolución musical digital en Colombia, bajo la dirección de Fabio Andrés Rendón, CEO y fundador de la empresa cuya sede principal es la ciudad de Medellín.

Con oficinas en México, Estados Unidos y España, y planes de expansión para mejorar la cercanía con los clientes, “Dinastía Inc reafirma su papel fundamental en la cultura musical colombiana y su influencia global”.

“El compromiso con la estabilidad y excelencia son los ejes principales del trabajo de Dinastía Inc”, enfatizó el empresario Fabio Andrés Rendón.

Reiteró que la solidez financiera y administrativa de Dinastía Inc asegura una gestión eficiente y fiable, proporcionando tranquilidad a clientes y socios.

Los artistas y sellos discográficos “tienen acceso gratuito a su tecnología de punta, incluyendo servicios clave como administración de derechos de autor y estrategias de marketing y posicionamiento

“Con un enfoque en la tecnología avanzada y alianzas estratégicas, Dinastía Inc ofrece acceso a una de las colecciones musicales más vastas y diversas”, explicó Rendón.

Con este enfoque innovador se facilita “la presencia de artistas en plataformas líderes como Spotify, YouTube e iTunes, y la empresa es la puerta al descubrimiento de nuevos géneros y estilos para aficionados de la música a nivel global”.

La compañía tiene una comunidad musical global con “más de más de 40 mil artistas y cientos de sellos discográficos internacionales, Dinastía Inc no sólo promueve la diversidad y pasión artística, sino que también fortalece las carreras de sus creadores. La empresa se compromete a brindar soporte integral en el trayecto hacia el éxito de cada uno de sus artistas”.

El CEO de Dinastía Inc, sostuvo que “Medellín no solo se ha convertido en un epicentro musical gracias a Dinastía Inc, sino que también ha visto un impulso en la creación de empleos dentro de la industria”.

Con cada actuación, Marko y otros talentos emergentes están redefiniendo los canales de entretenimiento para la audiencia hispanohablante.