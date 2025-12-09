Médico panameño lidera técnica contra derrames

El médico panameño José Domingo De Obaldía, oriundo de la provincia de Chiriquí, especialista en neurología vascular intervencionista, encabeza en Israel una innovación que está cambiando el manejo del vasoespasmo cerebral distal, una complicación mortal que sufren los pacientes tras la ruptura de un aneurisma.

Desde el Hospital Rabin Medical Center, el galeno chiricano validó el uso del dispositivo Comaneci como alternativa segura y menos agresiva que la angioplastia con balón, alcanzando una efectividad del 92.7%.

El Comaneci, creado originalmente para tratar aneurismas de cuello ancho, fue adaptado por el equipo internacional para dilatar de forma controlada y sin bloquear el flujo sanguíneo en arterias profundas del cerebro. En el estudio, realizado en 14 pacientes críticos, no se registraron perforaciones ni daños permanentes, y más de la mitad logró una recuperación funcional a los seis meses.

De Obaldía destacó que esta técnica preserva la oxigenación cerebral durante el procedimiento y reduce significativamente los riesgos asociados a los métodos tradicionales. El especialista considera que su implementación en Panamá es totalmente viable y podría mejorar el pronóstico de pacientes con hemorragia subaracnoidea.