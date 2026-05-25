Meduca y el Instituto Cervantes preparan el XI Congreso Internacional de la Lengua Española en Panamá para 2028

Un convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y el Instituto Cervantes para el desarrollo del XI Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) se suscribió este lunes 25 de mayo, con el objetivo de fortalecer la cooperación institucional y avanzar en la organización de este evento, que tendrá como sede la ciudad de Panamá en 2028.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, expresó que “celebrar el XI Congreso Internacional de la Lengua Española en el 2028 es muy grande para Panamá; es la primera vez que una sede se repite. En el 2013 lo realizamos en nuestro país y fue una experiencia maravillosa; los académicos no podían creerlo, estaban tan emocionados que decían: ¡qué hambre de conocimientos hay en Panamá! En esa ocasión participaron 1,200 docentes de español y fue muy bonito”.

El acuerdo comprende los compromisos de colaboración que regirán la preparación y la celebración del congreso en 2028, en las fechas que se concreten con el consenso del Instituto Cervantes, el país anfitrión, la Real Academia Española (RAE) y la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE). Asimismo, establece que la Secretaría Académica del congreso sea ejercida por la Academia Panameña de la Lengua, conforme a los acuerdos aplicables entre el Instituto Cervantes y la RAE.

Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, manifestó que se compromete a poner en marcha durante este año y el próximo, junto a la Academia de Panamá, todos los esfuerzos posibles para lograr un gran encuentro en 2028.

El XI Congreso Internacional de la Lengua Española, organizado por el Instituto Cervantes y la Real Academia Española, continuará las tareas de los celebrados en Zacatecas (México, 1997), Valladolid (España, 2001), Rosario (Argentina, 2004), Cartagena de Indias (Colombia, 2007), Santiago de Chile (Chile, 2010), Ciudad de Panamá (Panamá, 2013), San Juan de Puerto Rico (Puerto Rico, 2016), Córdoba (Argentina, 2019), Cádiz (España, 2023) y Arequipa (Perú, 2025).