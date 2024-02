Metalizados, el "Barbiecore" y el blanco ponen la nota en los "looks" de los Grammy

Las estrellas más brillantes de la música acudieron este domingo a los Grammy con reveladores vestidos metalizados, del muy en tendencia "rosa Barbiecore" y en blanco crudo y clásico. Pero, sobre todo, mostraron mucha piel.

Mientras que los Óscar son reconocidos por abrazar un cierto glamour hollywoodiense, los Grammy son más atrevidos: algunos de los "looks" más icónicos de la moda han surgido en la famosa gala de la industria musical, como el vestido verde de Versace de Jennifer López en el año 2000.

He aquí un repaso de lo que lucieron las estrellas en los Grammy, celebrados en la ciudad estadounidense de Los Ángeles:

- Metalizados -

Si alguien quiere brillar en los Grammy, en los metalizados tiene una sólida apuesta.

La princesa del pop Miley Cyrus, que ganó el premio a la mejor actuación pop en solitario por su éxito "Flowers", hizo toda una entrada en la alfombra roja con un vestido dorado apenas ceñido de John Galliano para Maison Margiela y una gran melena.

Pero cuando recogió su premio de manos de Mariah Carey, se había puesto un mono negro brillante con tirantes.

Dua Lipa, nominada por su gran éxito "Dance the Night", de la taquillera película de verano "Barbie", llevaba un vestido plateado de Courreges, escotado hasta el suelo, con mangas largas y recortes, y el pelo rojo ondulado y suelto.

En la alfombra, dijo que se sentía como una "guerrera".

Jon Batiste, el único candidato masculino al álbum del año, lució un brillante traje plateado con una falda escocesa plisada sobre los pantalones.

Y Victoria Monet, que tenía siete nominaciones, deslumbró con un vestido corsé de Versace cobrizo con cola, una tendencia vista en varias alfombras rojas esta temporada.

- El mundo de Barbie -

Mucho se ha escrito sobre quién fue y quién no fue nominado a los Óscar por "Barbie", pero la película también acumuló 11 nominaciones a los Grammy, y sin duda ha influido en las galas del mundo del espectáculo durante meses.

Billie Eilish -ganadora este domingo del premio a la mejor canción escrita para medios visuales y a Canción del año por su conmovedora "What Was I Made For?", de la película- lució una chaqueta bomber rosa y negra de Barbie, confeccionada por Chrome Hearts, sobre una camisa blanca, corbata negra y pantalones del mismo color.

La cantante islandesa Laufey, merecedora al Grammy por el mejor álbum vocal pop tradicional, lució un dulce vestido rosa sin mangas con lunares negros y estratégicos recortes.

Los Blind Boys of Alabama, ganadores del Grammy al mejor álbum de góspel, se presentaron con trajes de tres piezas rosa Barbie a juego, demostrando que el mundo de la mítica muñeca también es para los hombres.

- Mujeres de blanco -

Olivia Rodrigo, nominada en varias categorías por su segundo álbum "GUTS", brilló con un vestido columna blanco vintage de Versace adornado con lentejuelas plateadas y pequeños corazones rojos.

Las tres integrantes de Boygenius -Phoebe Bridgers, Julien Baker y Lucy Dacus- subieron al escenario durante la ceremonia previa para recoger sus tres Grammys vestidas con trajes blancos de Thom Browne.

Y la reina del mundo de la música, Taylor Swift, lució un vestido blanco sin tirantes de Schiaparelli, abierto hasta la cadera para dar salida a su pierna.

Unos elegantes guantes de ópera negros, una gargantilla con reloj, varios collares de plata y un clásico pintalabios rojo completaron el glamuroso y elegante atuendo de la superestrella.

Algunos observadores vieron en el "look" de Swift un mensaje en clave: la portada de su álbum "Reputation" era en blanco y negro. ¿Podría estar preparando el lanzamiento de una "versión Taylor" de ese álbum, tras el lío legal por los derechos de sus trabajos anteriores.