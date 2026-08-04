México niega que busque censurar a través de nueva ley de radio y TV

El gobierno de México defendió el martes los lineamientos preliminares del reglamento de la nueva ley de radio y televisión y negó que impliquen un intento de censura.

La ley, que no afecta a medios escritos ni a publicaciones en internet y redes sociales, fue aprobada en julio de 2025 y la semana pasada la comisión de telecomunicaciones emitió un primer borrador para someterlo a consulta. Incluye la publicación de códigos de ética y la designación de un defensor de audiencias para evitar multas.

El reglamento también establece que se distingan los espacios publicitarios de los informativos, noticiosos y de opinión, y abre espacios para el derecho de réplica.

Los opositores al gobierno denunciaron un intento de censura.

“¿Se puede multar por algún contenido de lo que dice algún medio? No. ¿Se puede censurar? No”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, en su rueda de prensa diaria, acompañada de su consejera jurídica.

“No hemos censurado nunca a nadie ni lo vamos a censurar”, enfatizó la mandataria.

El gobierno de izquierda de Sheinbaum -al igual que el de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024)- mantiene una relación confrontativa con los grandes medios de México, a los que acusa frecuentemente de mentir.

Incluso difunden espacios como el llamado “Detector de mentiras” para desmontar supuestas falsedades publicadas sobre el gobierno.

López Obrador inició la tradición de ofrecer una rueda de prensa diaria llamada “La mañanera”, que Sheibaum continuó. La conferencia monopoliza la agenda informativa oficial.

El proceso de consulta ciudadana para el reglamento de la ley de medios incluye a especialistas y a los propios concesionarios. Se extenderá hasta el 21 de agosto y luego la versión final del documento se publicará en la gaceta oficial.