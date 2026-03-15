MiCultura destaca liderazgo femenino en conversatorio de Mujeres Mágicas

El Ministerio de Cultura participó en el evento Mujeres Mágicas, un espacio que reunió a líderes y profesionales para compartir experiencias sobre liderazgo, crecimiento personal y transformación social.

Durante la jornada, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, formó parte del conversatorio “Transformando el mundo desde nuestro metro cuadrado”, donde reflexionó sobre cómo desde el trabajo, la pasión y las convicciones personales se pueden generar cambios positivos en la sociedad.

Herrera compartió su experiencia no solo desde su rol institucional, sino también desde su trayectoria vinculada a las artes, resaltando valores como la disciplina, la sensibilidad y el compromiso con aquello que se ama.

“Las transformaciones sociales comienzan en las pequeñas acciones que cada persona realiza en su propio ámbito”, expresó la ministra al referirse a la importancia de actuar desde los espacios cotidianos para impulsar cambios en la sociedad.

El conversatorio también reunió a otras mujeres que han abierto camino en diferentes campos, entre ellas la ingeniera Milis Sánchez, quien compartió su historia de éxito en un sector tradicionalmente dominado por hombres, y Elida Jiménez, quien destacó el papel del amor familiar como motor de transformación personal y social.

El evento, organizado por la comunicadora Erika Nota, reunió además a conferencistas como Gabriela Moreno, Marcela Gimal, Marisela Vásquez, Jacky Guzmán y Miriam Gimal, quienes abordaron temas relacionados con el crecimiento personal, la autenticidad, la maternidad y el propósito de vida.

La actividad concluyó con la presentación de la artista Ingrid De Icaza, quien cerró la jornada con una actuación musical que destacó el talento y la energía artística como parte del mensaje inspirador del evento.