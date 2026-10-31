MiCultura impulsa red nacional de 138 formadores en economía creativa

El Ministerio de Cultura (MiCultura) y la Universidad Tecnológica de Panamá culminaron la primera edición del programa Formación de Formadores en Economía Creativa, con más de 80 proyectos desarrollados por sus participantes.

El objetivo es constituir una red nacional de 138 agentes multiplicadores capaces de transformar el talento y los conocimientos culturales en oportunidades de desarrollo para las comunidades.

El programa, impulsado por la Dirección Nacional de Economía Creativa de MiCultura en alianza con la UTP, consistió en un curso gratuito de 78 horas en modalidad virtual, dirigido a gestores, líderes comunitarios, emprendedores y funcionarios.

Durante septiembre y octubre, los participantes se reunieron dos veces por semana de forma remota para compartir conocimientos y herramientas con expertos nacionales e internacionales.

El curso concluyó con un encuentro presencial de más de 90 participantes en el campus central de la UTP.

Según explicó el coordinador y asesor del Ministerio, Gerardo Neugovsen, los contenidos se estructuraron en dos ejes: la economía creativa como ámbito de oportunidades para el desarrollo cultural, social y económico, y la capacitación en el diseño, evaluación y dictado de cursos y talleres, para que los formadores puedan transferir conocimientos en sus comunidades.

Los participantes fueron además entrenados en diseño y formulación de proyectos, presentando más de 80 propuestas individuales y grupales. Entre ellas destacan iniciativas como la confección y enseñanza de la técnica de tembleques, la formación de jóvenes de Portobelo en talla artesanal en madera, la capacitación de emprendedores turísticos de Azuero en modelos de negocio sostenibles y la formación para acompañar a 20 artesanos en el co-diseño y digitalización de piezas con realidad aumentada.

Los graduados provienen de Colón, Veraguas, Chiriquí, Herrera, Panamá Centro y Oeste y comarcas indígenas.

Yigo Sugasti, coordinador de la Dirección de Economía Creativa, destacó que fortalecer las capacidades de quienes trabajan desde sus comunidades permite convertir ideas en proyectos sostenibles y que el talento regional encuentre nuevas oportunidades.

En las siguientes etapas, MiCultura prevé replicar y ampliar estas capacitaciones y crear instrumentos de financiamiento para los proyectos en alianza con el sector privado.