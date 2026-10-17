MiCultura mantiene cerrados 14 sitios patrimoniales tras el sismo

Un total de 45 sitios patrimoniales y culturales se mantienen bajo seguimiento del Ministerio de Cultura (MiCultura) tras el sismo del pasado 9 de octubre. De los 38 inmuebles inspeccionados durante la primera semana, 14 permanecen cerrados, 20 tienen uso restringido y cuatro presentan daños menores o no muestran afectaciones visibles.

Las evaluaciones abarcan inmuebles de Coclé, Veraguas, Los Santos, Herrera, Panamá y Panamá Oeste, entre ellos iglesias, museos, bibliotecas, edificios históricos y centros culturales.

La directora nacional de Proyectos Especiales de MiCultura, Yamileth Stanziola, explicó que las labores incluyen inspecciones técnicas, medidas de seguridad y trabajos para estabilizar estructuras. Actualmente, en 14 sitios se ejecutan trabajos con empresas para asegurar las áreas de riesgo.

Además, siete sitios continúan en evaluación técnica en Veraguas, Los Santos y Herrera. Como parte de las medidas preventivas, se suspendieron las clases en la Escuela Alejandro Tapia Escobar, en Aguadulce, y los trabajos en el Centro Cultural Estelina Tejeira, en Penonomé.

Los equipos también trabajan en el resguardo de imágenes religiosas, retablos, colecciones y archivos, en coordinación con diócesis, municipios, el Ministerio de Educación y la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural.