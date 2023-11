Mientras la APEC habla de comercio, "GAYPEC" defiende los derechos LGBT

Cita cumbre entre Estados Unidos y China, reuniones de altos ejecutivos, presencia de líderes de naciones, negociaciones comerciales: todo eso tiene el foro APEC en San Francisco. Pero el toque de glamour y reivindicación está a cargo de drag queens y la "GAYPEC".

Este es uno de los eventos paralelos al foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se lleva a cabo en esa ciudad estadounidense por décadas a la vanguardia de la lucha por los derechos LGBT.

"Esta es la reunión más importante de líderes internacionales en San Francisco en más de medio siglo", dijo Rafael Mandelman, quien representa al distrito Castro, amigable con personas LGBT, en la Junta de Supervisores de la ciudad, una especie de concejo municipal.

"Me pareció que si un evento tan grande estaba ocurriendo en San Francisco, tenía que haber algo gay en ello", dijo.

Aunque reconoce que la homosexualidad está mal vista en algunos países miembros de APEC, Mandelman esperaba que San Francisco brindara un nivel de comodidad a los visitantes LGBT y les permitiera "encontrar una comunidad queer para el tiempo que estén aquí".

Con el apoyo de la alcaldesa London Breed, San Francisco invitó a los delegados de APEC a una recepción "GAYPEC" el miércoles por la noche en un club gay en Castro, con drag queens y mucha interacción, menos formal que en el altamente custodiado lugar de la cumbre.

Los organizadores dijeron que el evento se trataba tanto de hacer una declaración por sus derechos como de dar la bienvenida a los invitados LGBT. Se vieron pocos delegados extranjeros en el club, que tuvo lugar al mismo tiempo en que se desarrollaba la recepción inaugural del presidente Joe Biden.

"Sabemos que los derechos LGBT no se disfrutan en muchos países asiáticos", dice Evan Low, chino-estadounidense abiertamente gay y miembro de la Cámara de Representantes en California.

"Me reuní con varios delegados que en privado me llamaron a un lado y me dijeron: Me gustaría poder asistir a este evento de 'GAYPEC' pero, para mí, como diplomático oficial, sería terrible, sería devastador", contó.

"Así que estamos aquí para reunir y canalizar esta energía en un movimiento, en un compromiso real de promover la igualdad para todos", agregó.

-"Ser quien quiera"-

Brunéi, de mayoría musulmana y miembro de APEC, sanciona la homosexualidad con la pena de muerte, aunque el sultán ha impuesto una moratoria indefinida ante las fuertes críticas internacionales, incluidos los llamados a boicotear los hoteles de lujo propiedad del país en el extranjero.

En Malasia, el primer ministro Anwar Ibrahim, que asiste a APEC, fue encarcelado por acusaciones de sodomía. Negó los cargos que, según dijo, fueron inventados por rivales políticos.

En "GAYPEC", subiendo al escenario para escuchar electropop, con los brazos extendidos en el aire sobre sus voluminosos rizos, la primera artista drag en presentarse lució un brillante vestido rojo, en homenaje a su herencia asiática.

Casi un tercio de la población de San Francisco tiene raíces asiáticas o de las islas del Pacífico.

Nacida en Estados Unidos y de padres camboyanos, Khmera Rouge dijo que esperaba mostrar que esta ciudad es inclusiva. "San Francisco es uno de esos lugares donde todos son bienvenidos", dijo. "Aquí, cualquiera puede ser quien quiera".