Miguel Esteban prepara nuevo libro, una trama oscura

Lineth Rodríguez | Reinvención es la palabra con la que define Miguel Esteban González a los nuevos escritores, que llevan sus obras a redes, a podcast, a tráileres de cine, para entrar en el mundo de la tecnología y no quedarse rezagados en solo dejar el texto en la librería y esperar a que este se venda solo.

“Ha venido una nueva generación, una era de escritores más creativos, venimos inspirados en otros escritores y en lo que se está haciendo afuera; aprovechando las tecnologías y no porque todos seamos jóvenes de edad, porque Rose Mare Tapia es una persona que es una escritora de mucho tiempo y está muy sumergida en todo lo que son las plataformas”, asegura.

Considera que “Flores para Madelaine” ha sido una de las obras más completas que ha escrito. “Quienes la han leído se dan cuenta que es un tema actual, sobre personas que se aprovechan de los más débiles”.

Prepara su octavo texto, que no está seguro de sí lo tendrá listo para la Feria del Libro de Panamá. “Viene una obra bien oscura, es bastante diferente a lo que he escrito de terror, es un terror más apegado a personajes reales, no paranormal. Es la historia de una familia que está ponchada”, adelanta, pues está en las primeras páginas del relato. Espera cubrir 200 páginas en total y lanzarlo este 2023.