Miley Cyrus revive los momentos más icónicos de Hannah Montana

La cantante y compositora estadounidense Miley Cyrus (33 años) retomó su icónico rol como Hannah Montana durante el especial por el 20 aniversario de la serie, estrenado en Disney+. Según la plataforma, “el especial es una carta de amor a los fanes de la serie, llena de sincera nostalgia, en la que Miley repasa algunos de sus momentos más memorables, la música, la moda y el fenómeno global del fandom”.

El especial incluye una entrevista exclusiva y en profundidad con Miley, presentada por Alex Cooper, además de recreaciones del salón original de los Stewart y el legendario armario de Hannah Montana. Aunque el capítulo fue liberado a las 2:00 a.m. en Latinoamérica, las redes sociales estallaron con reacciones.

Entre los invitados destacados estuvieron la cantante Chappell Roan, su padre en la serie y en la vida real Billy Ray Cyrus, y Selena Gómez, quien interpretó a Mikayla, una rival musical de Miley en la serie. Además, Miley interpretó el tema de apertura, por primera vez desde el final de la serie en 2011, The Best of Both Worlds.