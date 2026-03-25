Cultura

Miley Cyrus revive los momentos más icónicos de Hannah Montana

La popular serie juvenil de Disney Channel que convirtió a Miley Cyrus en una estrella global

Miley Cyrus revive los momentos más icónicos de Hannah Montana
AFP | La cantante Miley Cyrus durante la alfombra roja del especial emitido por Disney Plus.
Miley Cyrus revive los momentos más icónicos de Hannah Montana
AFP | Shanica, Anna Pérez, Cody Linley, Jason Earles y Moisés Arias.
Miley Cyrus revive los momentos más icónicos de Hannah Montana
AFP | Miembros de la familia Cyrus y Purcell durante la alfombra.
Miley Cyrus revive los momentos más icónicos de Hannah Montana
DISNEY | Hannah Montana.
Redacción Metro Libre
25 de marzo de 2026

La cantante y compositora estadounidense Miley Cyrus (33 años) retomó su icónico rol como Hannah Montana durante el especial por el 20 aniversario de la serie, estrenado en Disney+. Según la plataforma, “el especial es una carta de amor a los fanes de la serie, llena de sincera nostalgia, en la que Miley repasa algunos de sus momentos más memorables, la música, la moda y el fenómeno global del fandom”.

El especial incluye una entrevista exclusiva y en profundidad con Miley, presentada por Alex Cooper, además de recreaciones del salón original de los Stewart y el legendario armario de Hannah Montana. Aunque el capítulo fue liberado a las 2:00 a.m. en Latinoamérica, las redes sociales estallaron con reacciones.

Entre los invitados destacados estuvieron la cantante Chappell Roan, su padre en la serie y en la vida real Billy Ray Cyrus, y Selena Gómez, quien interpretó a Mikayla, una rival musical de Miley en la serie. Además, Miley interpretó el tema de apertura, por primera vez desde el final de la serie en 2011, The Best of Both Worlds.

La estrella pop secreta

ml | La serie Hannah Montana (2006–2011) fue un fenómeno juvenil de Disney Channel, que seguía la doble vida de Miley Cyrus como una adolescente común y una estrella pop secreta, convirtiéndose en un ícono cultural de su época. Su éxito dio paso a la película Hannah Montana: The Movie (2009), que mostró un lado más emocional del personaje y consolidó su impacto global.

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