Míster demuestra disciplina y pasión

A los 25 años, Ariel Escobar se prepara para representar a Panamá en el certamen internacional ‘Man of The Year’, que será en Indonesia del 13 al 22 de noviembre.

Su primera experiencia fue a los 15 años en un curso de modelaje, y desde entonces no dejó de soñar. Pasó por campañas digitales y pasarelas hasta llegar a 'Mister Panamá 2023’, aunque no obtuvo el título principal, logró posicionarse entre los finalistas.

“Esto no es solo físico. Hay que cuidar la alimentación, entrenar a diario y también trabajar la mente, porque es un proceso que exige organización, inversión y estabilidad emocional. Yo entreno casi todos los días, y la preparación psicológica es igual de importante que la física. Estoy listo para representar a Panamá”, dijo.

Además, la Organización Mister Panamá Oficial abrió convocatoria para su octava edición, en la que podrán participar hombres de 18 a 40 años, con estatura mínima de 1.70, panameños o residentes, solteros o casados, incluso con hijos. No se exige experiencia previa en modelaje, pero sí disposición para trabajar en cámara, disciplina y compromiso con el proceso.

Para aplicar es a través del correo: [email protected] o en el Instagram @misterpanamaofficial.