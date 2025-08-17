Monique Mulino presentó “Los Colores de Pío” en la Feria Internacional del Libro

En el marco de la Feria Internacional del Libro, Monique Mulino presentó su primer libro infantil, Los Colores de Pío, escrito en coautoría con su madre, la Primera Dama de la República, Maricel Cohen de Mulino.

El evento, que se realizó en el Salón Zaratí del Centro de Convenciones Atlapa, reunió a familias, amantes de la lectura y defensores del bienestar animal.

La obra narra la historia de Pío, un perro que, con ternura y enseñanzas, inspira a los niños a valorar el cuidado, respeto y amor hacia los animales, reforzando valores como la empatía, la responsabilidad y la importancia de la adopción.

El lanzamiento tiene un propósito solidario: el 100% de los fondos recaudados por la venta del libro se destinará a las jornadas de esterilización de Misión Patitas, contribuyendo a reducir el abandono y mejorar la calidad de vida de miles de animales en el país.

Durante la presentación, lectores de todas las edades compartieron con la autora en un ambiente familiar y entusiasta. Se destacó la importancia de educar desde la niñez sobre el cuidado responsable de las mascotas y se reafirmó que la literatura infantil puede ser una poderosa herramienta para transformar realidades y fomentar valores de compasión y respeto en la sociedad.

Ilustrado con encantadoras imágenes, el libro está disponible en la Librería Hombre de la Mancha a un precio de B/.9.95.