Muere la actriz británica Joan Plowright, ganadora de dos Globos de Oro, a los 95 años

La actriz británica ganadora de dos Globos de Oro y nominada al Oscar, Joan Plowright, ha muerto a los 95 años, según informó su familia.

"Con gran tristeza que la familia de Joan Plowright, Lady Olivier, les informa que falleció en paz el 16 de enero de 2025 rodeada de su familia en Denville Hall a los 95 años", reza el comunicado.

La actriz, que estuvo casada con el también actor Laurence Olivier, era conocida por sus actuaciones ganadoras del Globo de Oro en la película biográfica para televisión 'Stalin' y 'Un abril encantado', por la que como mejor actriz secundaria también fue nominada a un Oscar.

Plowright también protagonizó 'Love You To Death' con River Phoenix, y fue una estrella del West End y Broadway antes de su éxito cinematográfico internacional. Su familia ha destacado que Plowright "disfrutó de una larga e ilustre carrera en teatro, cine y televisión durante siete décadas hasta que la ceguera la obligó a retirarse" y que "apreció mucho sus últimos 10 años en Sussex, con constantes visitas de amigos y familiares, llenos de risas y buenos recuerdos".

"Estamos muy orgullosos de todo lo que hizo Joan y de quién era como ser humano cariñoso y profundamente acogedor. Sobrevivió a sus muchos desafíos con determinación para sacar lo mejor de ellos, y ciertamente lo hizo", añaden.

Nacida en Scunthorpe, Plowright se educó en la escuela secundaria local antes de ganar una beca para la Old Vic Theatre School a los 17 años. Su primera aparición en el escenario fue en 'If Four Walls Told' en el Croydon Repertory Theatre en 1948 y más tarde se unió a la English Theatre Company en el Royal Court.

Conoció a Laurence Olivier en 1957 cuando todavía estaba casado con la estrella de 'Lo que el viento se llevó' Vivien Leigh, y se enamoraron mientras coprotagonizaban la versión teatral de 'The Entertainer' de John Osborne. En 1961 ganó un premio Tony por el papel de Jo en 'A Taste of Honey' de Shelagh Delaney en Broadway, donde actuó junto a la fallecida Angela Lansbury interpretando a su madre.

Ese mismo año se casó con Laurence Olivier y su matrimonio perduró hasta la muerte del actor de teatro en 2007 a los 86 años. Ella se convirtió en su cuidadora durante una serie de enfermedades crónicas, incluido el cáncer, hasta que él murió en 1989.

En 2004, Plowright recibió el título de dama en los honores de Año Nuevo.