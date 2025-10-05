Mujeres Gunadule inspiran exposición en la Alianza Francesa

En homenaje al Centenario de la revolución dule de 1925, la Alianza Francesa de Panamá inauguró la exposición “Revolución dule con rostro de mujer”, una muestra fotográfica del artista Louis Iglesias, que resalta la fuerza, la sabiduría y el legado de las mujeres del pueblo Gunadule.

La exposición, abierta al público desde el 3 de octubre hasta el 15 de noviembre de 2025 ofrece un recorrido visual que entrelanza la memoria ancestral con la mirada contemporánea, destacando el papel esencial de las abuelas, madres, jóvenes y niñas en la preservación cultural y espiritual de su comunidad.

“Esta muestra es un homenaje a las mujeres que han tejido la resistencia desde lo cotidiano”, expresó Lois Iglesias, fotógrafa originaria de Ailigandí, Guna Yala, durante la inauguración.

“Las abuelas, con sus manos hábiles de corazones sabios, han transmitido el amor por nuestra comunidad y por la madre tierra. En cada Mola, en cada canto, en cada danza coma en cada preparación del dule massi, ellas reafirman el ser Gunadule que nos define”, añadió.

Con casi dos décadas de trayectoria dedicada a capturar la vida cultural panameña, Iglesias agradeció a la alianza francesa de Panamá por su apoyo. “Su compromiso con la diversidad cultural y el reconocimiento al pueblo Gunadule ha permitido que esta exposición florezca como un espacio de encuentro, diálogo y celebración de nuestra identidad”, dijo.

La muestra también recuerda a las mujeres que enfrentaron la violencia y la imposición cultural durante la Revolución dule coma reconociendo su valentía como semilla de libertad y autodeterminación.

El proyecto cuenta con el respaldo de la Alianza Francesa de Panamá, el Congreso General Guna y el Museo de la Mola e integra una programación cultural más amplia que incluirá talleres, charlas, proyecciones, muestras artísticas y recorridos performativos, todos dedicados a la memoria y el legado de las mujeres Gunadule en la historia panameña.