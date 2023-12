Museo del Canal expone en el festival de arte PRIZM 2023 en Miami

En el marco de la feria de arte PRIZM 2023, realizada en la ciudad de Miami, la directora ejecutiva del Museo del Canal de Panamá Ana Elizabeth González fue invitada a exponer en el panel “Arte afrocaribeña y latinoamericana: los desafíos de ser reconocidas” (Black Caribbean and Latinamerican Craftwomanship and the Challenges of Being Seen).

Prizm Art Fair es un evento anual en el que se exhiben aproximadamente 100 artistas de África y su diáspora. La feria cuenta con más de 60 galerías y artistas tanto emergentes como consagrados, que presentan diversos relatos y perspectivas de la diáspora.

El panel, conformado también por Stéphanie Melyon-Reinette, socióloga, activista y artista, y moderado por la galerista Chrystelle Merabli, destacó el trabajo de la residencia artística de Giana De Dier para visibilizar a la mujer afroantillana en el Museo del Canal, además de dialogar sobre el rol de las mujeres a nivel global en el sector artístico y cultural.

La directora del Museo del Canal expresó que, “a través de las sensibilidades del arte podemos agregar nuevas capas de interpretación a nuestra historia, de manera que puedan resaltar, investigar y conversar con la colección del museo y generen un espacio de nuevas reflexiones. Las obras de Giana De Dier resaltan un vacío de nuestra colección, y nos hace cuestionarnos si la mujer afroantillana es representada de una manera digna en los espacios de Panamá”.

En relación con el compromiso del museo con el arte, se destacó el proyecto de residencia artística FARO 2024. Este proyecto reafirma el compromiso del Museo del Canal no solo con la preservación del patrimonio panameño, sino también como una plataforma activa para el arte y la cultura nacional.

“La conexión entre el pasado y el presente en el ámbito artístico enriquece la experiencia de los visitantes y contribuye a una comprensión más profunda de nuestro país”, destacó además que “Los museos, como establecimientos permanentes, desempeñan un papel social crucial al promover la diversidad cultural, la reflexión, la creatividad y la transmisión del conocimiento, y el Museo del Canal trabaja en pro de este objetivo”, concluyó González.