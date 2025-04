Museos de Frida Kahlo y Diego Rivera desmiente versiones de obras desaparecidas

Luego de que la ex directora de los Museos Diego Rivera Anahuacalli y Frida Kahlo Casa Azul, Hilda Trujillo, denunciara que hacen falta piezas importantes en los acervos de los famosos pintores, es el Fideicomiso de los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo que da su versión de los hechos sobre esta denuncia.

A través de un escrito en WordPress, Trujillo, quien dijo estuvo a cargo de los Museos como directora hasta 2020, denunció la falta de obras y argumentó, éstas podrían estar en el extranjero en colecciones privadas y enlistó las piezas que faltan en los espacios culturales.

A través de un comunicado, el fidecomiso expresó que “el legado de Frida y Diego no se manipula, no se distorsiona y no se debilita. Ante la difusión irresponsable de versiones carentes de toda base legal, técnica y ética, el Fideicomiso de los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo (FMDRFK), declara lo siguiente:

Rechazamos con contundencia las manifestaciones recientemente emitidas en medios por terceros sin competencia ni atribución sobre el acervo del Museo Diego Rivera y Frida Kahlo. Tales dichos son infundados, erróneos y carecen de evidencia verificable. No presentan hechos ni documentos que pueden sostenerse bajo análisis jurídico o museológico serio.

Es inaceptable que se pretenda construir una narrativa sin sustento con el fin de desinformar y desacreditar la labor de una institución que, desde hace casi 70 años, trabaja con rigor y responsabilidad en la conservación del legado cultural de México.

En lo relativo a propiedad intelectual, el marco legal es claro y no admite interpretación arbitraria: toda obra o resultado generado en el cumplimiento de un encargo profesional pertenece a la institución que lo contrata. Por lo tanto, resulta jurídicamente insostenible y falaz calificar como «plagio» una obra institucional generada en el marco de una relación profesional remunerada. Pretender lo contrario, no solo es erróneo, sino malintencionado.

Se deslindan de las acusaciones de otras personas

La persona que hoy realiza estas acusaciones nunca presentó denuncia formal alguna durante su vinculo profesional con el Fideicomiso. Al contrario, su contrato fue concluido al detectarse irregularidades en su administración y beneficiar a terceros con el patrimonio en resguardo, incurriendo en un grave conflicto de interés incompatible con los principios que rigen al Fideicomiso. Esta situación se está atendiendo por los canales legales e institucionales conducentes siguiendo su debido proceso.

«En el Fideicomiso de los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo nuestra actuación se fundamenta en protocolos, auditorías, estándares internacionales y en un mandato histórico otorgado directamente por Diego Rivera desde 1955.

«No consentimos que se utilicen los nombres de Frida Kahlo y Diego Rivera como herramienta de conflicto personal o ambición individual. Nuestro compromiso es y seguirá siendo con el pueblo de México y con la historia que nos pertenece a todos».