Natalia Jiménez: “Estados Unidos ya no es la tierra de los sueños que solía ser”

Natalia Jiménez, reconocida por su pasión por el regional mexicano, compartió detalles sobre su próximo concierto en el Auditorio Nacional, el documental que está preparando sobre su vida y evolución musical, y cómo las redes sociales le han brindado una plataforma para expresarse libremente.

Aunque su carrera artística no ha sido fácil, la cantante de 43 años aseguró que comenzó cantando en la calle, un lugar al que no descarta regresar, ya que fue el punto de partida para los éxitos que ha cosechado en el país. Entre ellos, destaca la realización de dos conciertos en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más emblemáticos de la capital. Por ello, agradeció el cariño y apoyo constante del público.

“Cuando llegué a México, nadie me conocía. Empezamos desde cero, picando piedra, básicamente. Lo que encontré fue un recibimiento lleno de cariño, amor y una cálida bienvenida. Me brindaron las herramientas necesarias para cumplir mis sueños”, aseguró Natalia Jiménez en conferencia de prensa.

Además de presentarse en varias ciudades del país, su gira titulada “La Jiménez” se extenderá a nuevos escenarios como Estados Unidos. En este tour, la cantante interpretará grandes éxitos con los que rinde homenaje a destacados intérpretes de la música mexicana, disfrutando del entusiasmo con el que el público canta junto a ella.

“Estados Unidos ahora no es un lugar en el que se le dé la bienvenida a nadie. Da miedo lo que está pasando en Estados Unidos con las nuevas políticas migratorias. Un país que se proclama como la tierra de los libres y donde se cumplen los sueños está haciendo justo lo contrario”, externó

Natalia Jiménez habla de los retos superados y su próximo documental

En una reciente conferencia de prensa, Natalia Jiménez reflexionó sobre su trayectoria artística, los retos personales que ha enfrentado y cómo las redes sociales han transformado su manera de conectarse con el público.

La cantante española, conocida por su versatilidad musical, también adelantó detalles de un proyecto muy especial: un documental que narrará su vida, su evolución en la música y los momentos que marcaron su carrera. Con honestidad y emoción, Jiménez compartió cómo ha logrado superar adversidades y encontrar felicidad en la interacción directa con su audiencia.

“Antes no podía ser demasiado abierta ni espontánea. Son entornos en los que te piden estar tranquila y callada, pero yo no soy así. Con mi esposo se me han ocurrido muchas cosas y hemos dicho: ‘¿Por qué no hacerlas?’. Ahora las redes sociales son como tu canal de televisión, la forma en la que te comunicas con el mundo. Muchas de las cosas que hacía antes no existían en redes. No quería salir a interactuar con la gente, pero ahora es algo que me hace feliz, ya que me nace del corazón.

“Estamos muy contentos, pues creo que para el año que viene vamos a tenerlo listo. Contaré mi historia desde que nací; obviamente es la historia de mi vida, y tengo mucho que compartir. Hablaré de temas que la gente siempre me pregunta, como: ‘¿Por qué no te hemos visto por tanto tiempo?’, ‘¿Qué pasó con el grupo?’, ‘¿Cómo ha sido para mí entrar a la música regional mexicana?’. Todas esas cosas, así como cómo he salido adelante. Es una historia inspiradora, nada de victorias grandiosas, sino de supervivencia”, concluyó.