Noel Schajris lanza #SiempreLoSupe junto a Alemor.

El cantautor y pianista Noel Schajris, estrena una nueva versión más emocional de su éxito romántico #SiempreLoSupe, junto a la cantautora colombo-estadounidense Alemor.

La idea de esta nueva versión más emocional de #SiempreLoSupe, surgió luego de que Noel Schajris escuchó en noviembre pasado mientras estaba de promoción por España, un cover de #SiempreLoSupe que Alemor subió a Instagram.

“Ella hizo completamente suya la canción, como un planeta diferente y esa emoción fue la que le propuse hacer juntos. La verdad es que cuando tienes a una artista con ese amor por la música y esas almas afines que se encuentran, todo fluye y todo es paz”, afirmó Noel Schajris.

Dijo que descubrió en Alemor “no solamente una cantautora impresionante y maravillosa, sino a un ser humano excepcional con un empuje y unas ganas de comunicar su arte al mundo. Me identifico con eso obviamente con todo lo que estoy haciendo y ya le dije que va a ser un honor si ella me permite hacer un disco entero con mi sello Dynamo Producciones”.

“Esa canción me conmovió y me dieron ganas de cantarla, de ahí nace el cover que publiqué en Instagram... Recuerdo el momento en el que escuché la mezcla por primera vez y ¡wooow! pensé. Que honor estar en la misma grabación con él (Noel) y que mágico escuchar nuestras voces juntas... y que loco que todo esto surgió por el cover que le hice”, dijo a su vez Alemor emocionada por este nuevo paso en su carrera.

La canción viene con un video grabado en Los Ángeles y producido por Dynamo Productions, en el que se aprecia a los dos artistas frente a frente con toda la emoción y el sentimiento que añade Alemor a la melodía, en perfecta armonía y conexión con la voz, el romanticismo y sensibilidad de Noel Schajris, para dar un nuevo matiz sensacional a #SiempreLoSupe.

Noel Schajris también ha invitado a Alemor para abrir los conciertos de su gira #SiempreloSupe Tour Europa 2024, que arranca el 11 de mayo en Oporto, Portugal y continua durante mayo por España con siete fechas: el día 13 en Madrid, 15 en Sevilla, 16 en Valencia, 18 en Barcelona, 20 en Bilbao, 23 en Gran Canaria y 24 en Tenerife.

“Cuando Noel me envió la foto del flyer invitándome a cantar la versión de “#SiempreLoSupe” en la gira por Europa, obviamente a mi casi se me para el corazón, porque nunca me habían ofrecido algo así”, sostuvo Alemor.

Eso evolucionó “a una llamada en la que le propuse ser su telonera y en la que tuve que mantener la compostura por dentro, porque mi niña interior saltaba de alegría luego que me dijera que sí y que me diera honor de cantar para su público, que estoy segura va a apreciar y amar la música que estoy haciendo en este momento”.

La participación de Alemor en #SiempreloSupe Tour Europa 2024, se hace posible gracias a la plataforma de videos TikTok y otro que también se añade a la gira es Jesús Molina, pianista que trabaja con Noel Schajris y es parte de su disquera Dynamo Productions.

Esta nueva versión de #SiempreLoSupe de Noel Schajris feat Alemor está disponible a través de la plataforma digital (Noelschajris.fan) y de la App NSMUSIC del artista, en donde también se encuentra el álbum completo #Siemprelosupe.

Alemor ganó reconocimiento con su EP debut “Alemorología”, nominado al Latin Grammy en 2021. “Beautiful Humans Vol 1” el álbum de colaboraciones que presentó en 2023 le otorgó su primera nominación a los Grammy en la categoría “Best Pop Latin Álbum” y “Mejor Álbum Vocal Pop” en los Latin Grammy.

Esta artista independiente ha llevado su música a su natal Colombia, México y Madrid. Se encuentra en medio de una gira por Latinoamérica y es la imagen de la nueva campaña de Grandes Ligas de ESPN en Español, interpretando el tema “Fuakata”.