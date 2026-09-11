Noel Schajris y Soffia Philo estrenan “Otra Vez”

Noel Schajris y la cantautora uruguaya Soffia Philo presentan la versión a dúo de “Otra Vez”, el primer sencillo de “Verte Nacer - Versión Noel”, el próximo álbum de estudio de Schajris.

El proyecto continúa el camino iniciado con “Uno No Es Uno - Versión Noel”, la serie en la que el reconocido cantautor revisita y reimagina algunos de los discos más importantes de su carrera solista desde su sello independiente, Dynamo Productions.

“Otra Vez” fue una canción originalmente incluida en el álbum “Verte Nacer” de 2014 que, aunque no fue sencillo en aquel entonces, siempre ocupó un lugar especial para el artista. Para esta nueva etapa, Noel invitó a Soffia Philo a sumar su voz al tema, dando lugar a una versión renovada que reafirma la conexión artística entre ambos, luego de su exitosa colaboración previa en “No lo Sabe”.

El tema fue grabado en Bogotá, en los estudios Audivisión, donde Noel y Soffia se conocieron ese mismo día y la conexión entre ambos fluyó de inmediato, dando como resultado esta versión conjunta de “Otra Vez”.

El video fue grabado por Velouria y editado por Camila Grandi.

El álbum fue grabado prácticamente en vivo en los legendarios estudios EastWest Studios, en Los Ángeles, en apenas dos o tres días, mientras que las voces se registraron posteriormente en los estudios de Dynamo Productions. En total, fue un proyecto realizado en menos de una semana, junto a músicos extraordinarios y con la colaboración fundamental de su amigo y productor Daniel “Vago” Galindo.

Musicalmente, el disco se acerca mucho más al universo del rock, el rock pop y el rock alternativo, con influencias que van desde David Bowie y The Strokes, hasta The Black Keys, Hozier, Radiohead y Peter Gabriel. Sobre este tema en particular, la energía a dúo entre Noel y Soffia aporta una dimensión vocal fresca que amplía el espíritu rockero del proyecto.