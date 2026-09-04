Océano lleva su rock al tema “Carta a la Vida”

La banda panameña Océano, pionera del rock en español en el país, presentó en el Teatro Pacific su nuevo sencillo “Carta a la Vida”, una canción que marca una nueva etapa en sus más de cuatro décadas de trayectoria.

Los integrantes explicaron que “el tema reúne distintas sensibilidades y experiencias para hablar sobre la vida, la memoria, las alegrías, las ausencias y esos momentos que dejan huella”. Con una propuesta cercana y humana, Océano conecta su historia con una mirada contemporánea que busca llegar tanto a quienes crecieron con su música como a las nuevas generaciones.

La voz principal, Leo Goldfarb, contó que “la banda surgió en una época en la que el rock en español tenía poca presencia en los medios panameños. Abrimos camino al género en el país y nos convertimos en referente para varias generaciones de músicos”.

Mientras, el tecladista Salo Shamah destacó que “dentro de las canciones que forman parte de nuestro legado están “Pensamientos al Viento” y “Cógelo Suave”.

Durante el lanzamiento, cada uno de sus integrantes agradeció el amor y cariño que han recibido de sus seguidores, tanto en Panamá como a nivel internacional, destacando que ese respaldo ha sido fundamental para mantener viva la historia de la banda.