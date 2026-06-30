Omar Alfanno recibirá el Premio del Consejo Directivo de los Latin Grammy

La Academia Latina de la Grabación anunció oficialmente que el cantautor panameño Omar Alfanno será honrado con el prestigioso Premio del Consejo Directivo 2026. Este galardón especial, que reconoce a figuras con aportes históricos a la música latina fuera del ámbito interpretativo, se entregará el próximo 9 de noviembre en Las Vegas, durante la 27.ª Semana Anual del Latin GRAMMY.

Junto al creador de éxitos como “El Gran Varón”, “A Puro Dolor” y “Amores Como el Nuestro”, la organización también distinguirá con el Premio a la Excelencia Musical a leyendas de la industria como: Alaska, Francisco Céspedes, Lila Downs, Daniela Mercury y Chichí Peralta.

“Es un inmenso privilegio honrar a estas leyendas vivientes, un grupo excepcional cuya influencia trasciende generaciones y géneros”, destacó Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación, al resaltar el valor creativo de los homenajeados de este año.

Al conocer la noticia, el compositor panameño confesó su asombro ante la llamada del directivo de la Academia. “Quedé completamente en shock. Sinceramente fue algo muy, muy hermoso porque es un premio que se agradece. Significa para mí, en cierta manera, como la culminación de una carrera que este año cumple 50 años”, manifestó Alfanno.

El panameño reconoció el esfuerzo detrás de su trayectoria y recordó sus inicios con profunda emoción. “Me lleva también a evocar a mi Panamá cuando lo dejé aquella vez y siento una nostalgia muy, muy intensa. Llena de sacrificio esta carrera, pero siempre mis canciones montadas en las alas de la inspiración”, evocó el artista.

Finalmente, Alfanno expresó su gratitud divina y familiar, así como su aprecio hacia los intérpretes que confiaron en sus letras. “Siempre agradecido de la Academia y sobre todo agradecido de Dios, de mi familia y de este Panamá que tanto amo. Nos vemos el próximo noviembre en Las Vegas para recibir este premio tan importante”, concluyó.