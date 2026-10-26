$!Orden de Malta lleva solidaridad al interior

La Embajada y la Asociación Panameña de la Soberana Orden de Malta han distribuido cerca de 10 camiones y una decena de transportes más pequeños con ayuda humanitaria para las comunidades afectadas por el sismo, con el objetivo de llevar suministros esenciales a las familias más vulnerables.

Carla Stanziola De Sanctis, hospitalaria de la Orden de Malta de Panamá, explicó que las jornadas de asistencia han llegado a Soná, Torio, Mariato, Macaracas, La Villa de Los Santos, Chupá, Los Pozos, Las Minas y Penonomé, entre otras áreas.

Los cargamentos incluyen alimentos secos, arroz fortificado, agua potable, estufas de gas, artículos de higiene personal, leche en polvo, pañales, carpas, colchones, colchonetas y abanicos solares. También se han entregado equipos médicos, como estetoscopios y tensiómetros, para apoyar la atención en hospitales y centros de salud de las zonas afectadas.

Stanziola De Sanctis destacó que uno de los principales objetivos es garantizar que las donaciones lleguen hasta las comunidades rurales y de difícil acceso, mediante la colaboración con personas y organizaciones locales que conocen las necesidades de cada sector.

Como parte de esta respuesta, la organización también donó dos carpas, equipadas con sus respectivos pisos, para servir como albergues temporales a familias cuyas viviendas sufrieron daños.