$!Organizan ceremonia de despedida en honor al príncipe Anthony

El pueblo de Akwamu, en Ghana, realizará este 6 de agosto las ceremonias tradicionales de la Conmemoración de Una Semana en honor al príncipe Anthony Bart-Appiah, esposo de la exdiputada Kayra Harding, quien falleció de manera repentina a finales de julio. El acto tendrá lugar en el Patio del Palacio Bogyawe, en Akwamufie.

La ceremonia forma parte de las tradiciones funerarias de Ghana y reúne a familiares, amigos y miembros de la comunidad para rendir homenaje al fallecido y acompañar a sus seres queridos durante el duelo.

Anthony Bart-Appiah ostentaba el título nobiliario de Ohenenana, que significa “nieto de un rey o jefe” dentro de la tradición ghanesa. Los organizadores extendieron una invitación a “todos los amigos y allegados” para participar en este acto conmemorativo, una de las ceremonias más significativas de la cultura funeraria de ese país.