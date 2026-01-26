Orishas promete un gran concierto

Por primera vez, en sus 26 años de trayectoria, la emblemática banda cubana Orishas aterrizará en suelo istmeño para el festival Panama Crossroads, que se desarrollará del 29 al 31 de enero en Amador, en un terreno cercano al Biomuseo.

Para Yotuel Romero, líder de la agrupación, esta visita es una deuda pendiente con una tierra que consideran hermana. “Panamá fue el primer país que dio un artista urbano de raza negra; para nosotros, que hablamos de la negrura, del solar y del barrio, Panamá era una asignatura pendiente”, confesó.

Además, adelantó que el show será un repaso por su maquinaria de éxitos, prometiendo una potencia sonora inigualable bajo el sello del “Rap-un-son” y, por supuesto, celebrando con un buen ron local antes de subir al escenario.

Sobre la evolución de la banda, que revolucionó los años 90 mezclando el son cubano con el hip-hop, Yotuel asegura que el secreto de su vigencia es haber creado un sello sonoro propio que no necesita perseguir modas. “Creamos una identidad; hoy Orishas no tiene que investigar en el reguetón ni en el afrobeat, porque Orishas ya es un sonido en sí mismo”, explicó el artista.

Comparó este fenómeno con famosos intérpretes actuales como Bad Bunny, señalando que la grandeza reside en que la música grite de dónde vienes: “Tú escuchas nuestra música y sabes que venimos de Cuba. Queremos ser recordados como un grupo que se dedicó a reparar el corazón de la gente”.