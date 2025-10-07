$!Padres viralizan a sus hijos en redes sociales

El reciente trend de TikTok, conocido como “adicto a su madre y a su hijo”, ha divido opiniones entre los usuarios. La controversia aumentó cuando una creadora de contenido panameña replicó el trend incluyendo a su hijo, mostrando escenas que hacen alusión a comportamientos adictivos.

La psicóloga Lourdes Bethancourt señaló que detrás de estos trends muchas veces hay una intención de generar polémica. La especialista explicó que “hay personas que saben que un video va a causar ruido y lo hacen precisamente para obtener más vistas o reacciones. Creo que el objetivo inicial del trend era resaltar el vínculo madre e hijo, pero al introducir elementos como la imitación del consumo de polvo, se desvirtúa completamente el mensaje”.

Por su parte, el psicólogo Edgar Valderrama considera que el gesto es claramente polémico. “Sabemos que los niños construyen su mundo interno a través de la imitación, por lo que este tipo de escenas pueden tener un efecto negativo. Aunque podría verse con humor, no deja de ser preocupante que se utilicen estos gestos frente a un menor”, expresó.

Mientras, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia emitió un comunicado haciendo un llamado a madres, padres y cuidadores a reflexionar sobre su responsabilidad primaria como referentes de sus hijos e hijas, recordando que su rol principal es protegerlos y garantizar su bienestar. “No deben exponerlos ni involucrarlos en retos virales o contenidos que puedan poner en riesgo su integridad o vulnerar sus derechos”, resaltaron.