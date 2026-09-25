Panamá acoge encuentro científico para analizar avances en onco-hematología

La ciudad de Panamá es la sede de la Sexta Jornada Clínica del Grupo de Estudios Latinoamericanos en Linfoproliferativos (GELL), un encuentro de alto nivel científico que reúne a más de 100 expositores y a más de 270 investigadores procedentes de 23 países de América Latina, Estados Unidos y Europa. El evento, inaugurado con la presencia de autoridades de Salud y Turismo, posiciona al país como un punto de encuentro regional para el intercambio sobre diagnóstico integrado, terapias celulares CAR-T, anticuerpos biespecíficos y nuevos abordajes en onco-hematología, según detallaron los organizadores.

La presidenta de la Sociedad Panameña de Hematología, la Dra. Lineth López, dio la bienvenida oficial a la delegación. “En nombre de la Sociedad Panameña de Hematología, quiero darles la más cordial bienvenida y agradecer al grupo GELL por haber escogido a Panamá como sede de esta jornada. Para nosotros es un verdadero honor recibirlos y esperamos que este encuentro sea el inicio de nuevos lazos de colaboración, intercambio académico y amistad entre nuestros grupos”, señaló.

La especialista también rindió un reconocimiento al Dr. Adán Ríos por su destacada trayectoria y sus aportes a la formación académica en Latinoamérica.

En representación del Ministerio de Salud, el viceministro Dr. Manuel Zambrano destacó el valor de la cooperación científica. “Este encuentro no constituye únicamente un espacio de alto nivel académico. Es también un fiel testimonio de lo que la colaboración regional e internacional puede lograr en favor de la salud pública y, especialmente, de los pacientes que enfrentan enfermedades onco-hematológicas”, sostuvo. Zambrano subrayó además que la presencia de especialistas de instituciones emblemáticas “posiciona a Panamá como un importante punto de encuentro para el intercambio de conocimiento, la investigación y la excelencia médica”.

Por su parte, el subadministrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Jorge Correa, vinculó la actividad con la estrategia nacional para posicionar al país como destino de congresos. “Desde la Autoridad de Turismo de Panamá entendemos que cada encuentro internacional que celebramos representa mucho más que un evento. Es una oportunidad para intercambiar conocimientos, fortalecer vínculos profesionales y mostrar al mundo todo lo que Panamá tiene para ofrecer. Nuestro país continúa consolidándose como un destino de congresos, convenciones y grandes encuentros internacionales gracias a nuestra conectividad, infraestructura y capacidad hotelera”, afirmó.

En un mensaje grabado, el canciller Javier Martínez-Acha destacó el rol de Panamá como convergencia de personas, instituciones y conocimientos para construir futuro. “La ciencia no conoce fronteras y la enfermedad tampoco. Por eso necesitamos que nuestra capacidad de investigar, compartir conocimiento y encontrar soluciones tampoco tenga fronteras”, agregó.

Finalmente, el Dr. Adán Ríos, presidente de la Fundación Adán Ríos y figura homenajeada en la jornada, evocó el valor histórico del país: “Históricamente, Simón Bolívar en 1815 calificó a Panamá como el Corinto de las Américas. Era un punto de reunión para la ciencia, el comercio y el progreso. He escuchado con gran atención las palabras de los ministros y todas estas consideraciones reflejan un contenido profético de lo que puede salir de esta reunión”.

La jornada se desarrolla el 25 y 26 de septiembre, con sesiones académicas, la presentación de más de diez trabajos aceptados en el Congreso de la American Society of Hematology (ASH) y la formalización de una alianza académica entre el GELL y la Sociedad Panameña de Hematología.