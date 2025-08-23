Panamá celebra el “Día Mundial del Folklore”

Con una jornada de fe, tradición y cultura que incluyó misa, conversatorios, talleres, homenajes y un espectáculo artístico que resaltó la riqueza de la identidad nacional, se celebró el Día Mundial del Folklore en la Ciudad de Panamá, informó el Ministerio de Cultura (MiCultura).

Según el comunicado de MiCultura, la conmemoración inició con una misa de acción de gracias en la Catedral Basílica Santa María la Antigua, presidida por el Arzobispo José Domingo Ulloa, quien en su homilía señaló que “el folklore en la vida de un país es su alma hecha canto, color y movimiento; es la diversidad de mestizaje y ritmos que nos define como pueblo”.

Durante el evento, se llevó a cabo la develación del busto en honor a la folklorista panameña Dora Pérez de Zárate, donado por la Universidad del Arte Ganexa y elaborado por Ricaurte Martínez, rector de la institución, en fibra de vidrio y poliuretano, utilizando fotografías de la educadora, escritora, poetisa y folklorista panameña como guía.

Ricaurte Martínez expresó que “la donación del busto es un reconocimiento al invaluable legado de Dora Pérez de Zárate y a su contribución al folklore panameño”.

Por su parte, su nieto Sergio Arosemena Zárate destacó: “Me siento halagado por este gesto, por los folkloristas y por este homenaje a mi abuela. Gracias por todo, felicito a las manos que hicieron el trabajo, manos muy acertadas y profesionales”.

La ceremonia contó con la presencia de miembros de la Fundación Zárate Pro Rescate, así como familiares y amigos.

Dentro del programa cultural también se realizaron conversatorios, entre los que destacó “La Cumbia como Patrimonio Nacional”, con la participación de reconocidos expositores como Nodier Casanova y Mario García Hudson.

Asimismo, se desarrolló el Segundo Taller sobre la Ley 36 del 6 de febrero de 2023, que reconoce y protege manifestaciones del patrimonio oral y musical panameño, como la décima, el canto, la mejorana, músicos y trovadores, con la participación de instituciones y especialistas.