La ciudad de Panamá se prepara para recibir la Navidad con desfiles, espectáculos, actividades familiares y propuestas culturales. Entre las principales actividades está Casco Christmas, que será del 29 de noviembre de 2026 al 10 de enero de 2027 en las plazas Boyacá, Herrera y Catedral, con entrada gratuita.

La inauguración es este 29 de noviembre, con la presentación de Calle Latina, la apertura de la pista de patinaje Casco On Ice y el encendido del árbol a las 6:30 p.m. También habrá villancicos, teatro, talleres, cine y un mercado de emprendedores. El 22 de diciembre habrá una Posada a las 6:00 p.m.

Otro de los eventos principales será el desfile “Ciudad de las Estrellas”, programado para el 12 de diciembre, desde las 3:00 p.m., en la Cinta Costera I. El recorrido partirá del Mercado de Mariscos y finalizará en la Plaza de la Democracia.

Mientras tanto, en Don Bosco se desarrollará el programa “Navidad es Don Bosco: una tradición en familia”, con alumbrados, bazares, posadas y la Ruta de la Estrella de Belén, que incluirá más de 11 viviendas con nacimientos. Su desfile será el 19 de diciembre, a las 4:00 p.m., desde la iglesia Santa Rita de Casia hasta el parque de La Riviera.

La programación también tendrá espacio para las representaciones teatrales. Un Nacimiento en Vivo, protagonizado por Manuel Corredera en el papel de José, se presentará el 5 y 6 de diciembre en el Anfiteatro del Parque Omar.

El Mercadito de Belén abrirá a las 4:30 p.m. y el musical comenzará a las 7:00 p.m., con entrada libre. Asimismo, desde el 5 de diciembre, el Teatro ABA presentará El Tamborilero, obra del panameño Pablo Ernesto Salas sobre un niño que viaja a Belén con su burrito.

A estas propuestas se suma El Cascanueces, presentado por el Ballet Nacional junto a la Orquesta Filarmónica de Panamá, del 5 al 13 de diciembre. El clásico navideño, con música de Piotr Ilich Chaikovski, narra la aventura de Clara y su Cascanueces durante la Nochebuena. La función tiene una duración aproximada de dos horas, con un intermedio de 15 minutos.