Panamá Jazz latirá al ritmo de “Bat” Gordon

El aclamado Panamá Jazz Festival, que se desarrollará del 15 al 17 de enero de 2026, rendirá un merecido tributo a una de sus almas más emblemáticas: el saxofonista panameño Gladstone “Bat” Gordon.

De acuerdo con los organizadores, este homenaje, cargado de emoción y respeto, celebrará el legado de una figura que no solo marcó el ritmo del jazz, sino que se convirtió en un faro de la cultura musical afroantillana en nuestra tierra. Desde su nacimiento, el festival ha trascendido las notas para convertirse en un motor de desarrollo sostenible, entrelazando arte, educación y un profundo compromiso social.

Ciudad del Saber se transformará en el epicentro de la educación musical gratuita, abriendo sus puertas a talleres y clases magistrales impartidas por figuras internacionales de la talla de Ravi Coltrane, Brian Blade, John Patitucci y el propio creador del festival Danilo Pérez.

El punto culminante del festival será el tradicional concierto familiar al aire libre, en el Cuadrángulo Central, donde Moncho Rivera, sobrino de Ismael Rivera, recordará los éxitos de “El Sonero Mayor”.