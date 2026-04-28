Panamá lanza programa de formación en francés para guías turísticos

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), en conjunto con la Embajada de Francia en Panamá, puso en marcha el Programa de Francés con Objetivos Específicos para el Turismo, dirigido a fortalecer las habilidades lingüísticas de guías turísticos y mejorar la atención al mercado francófono.

El programa, financiado en su totalidad por el gobierno francés, capacitará a 15 profesionales del sector, quienes recibirán 60 horas de formación presencial en la Alianza Francesa de Panamá. Las clases iniciaron el 27 de abril de 2026 y se desarrollarán los lunes y martes en horario nocturno.

La administradora general de la ATP, Gloria De León, destacó la importancia de la iniciativa dentro de la estrategia turística del país. “Apostar por la formación en idiomas es clave para abrirnos a nuevos mercados y ofrecer una atención más competitiva y especializada al visitante internacional”, señaló.

Por su parte, la embajadora de Francia en Panamá, Aude de Amorim, subrayó el componente cultural del programa. “Francia y Panamá comparten una historia fascinante que ha dejado huellas profundas en el país. Desde los primeros intentos franceses de construir el Canal, hasta la presencia de miles de trabajadores antillanos, nuestro patrimonio común sigue vivo. Por eso lanzamos esta formación en francés, para que los guías puedan compartir esta riqueza del patrimonio franco-panameño. Esta formación marca un paso importante para fortalecer el turismo y para seguir construyendo, juntos, la historia de nuestro patrimonio compartido”, expresó.

El programa contempla además la presentación del examen internacional DELF A1, previsto para el 20 de noviembre de 2026, que certificará las competencias adquiridas por los participantes.

Entre los requisitos para participar se establece que los aspirantes deben ser guías turísticos registrados en la ATP o estar en proceso de registro, además de contar con disponibilidad para asistir a las clases presenciales.