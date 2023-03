Panamá se suma al programa “Ella es Astronauta”

De 1 de abril al 1 de mayo de 2023 están abiertas las inscripciones a las niñas y adolescentes entre 11 y 16 años que quieran formar parte del programa Ella es Astronauta, de la de la Fundación She Is con el apoyo del Despacho de la Primera Dama.

Los requisitos que se debe cumplir son no ser familiar en primer grado de consanguinidad de un servidor público, la familia se debe encontrar en situación de extrema pobreza, pobreza moderada o condición de vulnerabilidad demostrable, recibir formación académica en una institución educativa pública, demostrar excelente desempeño académico, contar con disponibilidad de tiempo para cumplir con todas las clases y actividades, firmar Carta de Compromiso, no haber participado en ninguna de las misiones virtuales o presenciales del programa Ella Es Astronauta, contar con un tutor responsable que preste el acompañamiento a la tripulante durante las actividades del programa en su fase virtual y diligenciar el formulario de postulación de manera completa y veraz.

Las interesadas deben ingresar a la página www.She-is.org.

Niñas y adolescentes panameñas podrán participar entre julio a diciembre un programa académico virtual sobre habilidades STEAM, habilidades blandas como liderazgo, comunicación, gestión de conflictos, y en temas como prevención de embarazo adolescente, ciberacoso, programación, robótica, mecánica, computación, y otras sesiones creativas que las preparará para la inmersión.

Destacan que este proceso será liderado por mujeres y hombres que han marcado el camino en diferentes campos. Algunos de ellos, Sandra Cauffman (directora adjunta de la División de Ciencias de la Tierra en la Dirección de Misión Científica en la NASA), Adriana Ocampo (gerente de Programas Científicos, ejecutiva principal del programa para el programa New Frontier), Leonardo Parra (Ingeniero de Seguridad Operacional NASA), Óscar Neira, coordinador del programa en español del Space Center en Houston, y este año, una invitada especial, Tatiana Calderón (precursora del automovilismo Latinoamericano, primera mujer en correr en la Fórmula 2).

El programa culmina con una inmersión académica de una semana en el Space Center de la NASA, en Houston. Tendrán actividades de robótica, programación, construcción de cohetes, organización de misiones, creación de hábitat lunar y charlas con expertos en dirección de vuelo y simulación de viajes al espacio. En esta dinámica, además, aprenderán a trabajar en equipo, a desarrollar valores de liderazgo, compañerismo y trabajo en equipo, tal cual lo hacen los equipos profesionales de astronautas que se embarcan en las misiones espaciales.

A su regreso, las participantes continuarán haciendo parte a través de la plataforma ALUMNI de la comunidad She Is, entidad creada en 2016 y cuya misión es trabajar la promoción de proyectos de innovación social que promueven la equidad de género, la igualdad, los derechos y la participación femenina.

Para Nadia Sánchez, presidenta de la Fundación She Is, “Ella Es Astronauta ha marcado un hito en la historia de las niñas de Latinoamérica al ser el primer programa social de habla hispana con la NASA, transformamos sus vidas, su entorno y su familia, y convirtiéndolas en agentes de cambio y hacedoras de sus propios sueños. Esto se logra con propósito e impacto. Llegar a Panamá es muestra de la replicabilidad y el propósito de una región con más mujeres en STEAM”.

“Para Panamá es un gran avance contar con este programa que seguro vamos a abrazar, como ha pasado en otros países. Será una gran motivación para las niñas y adolescentes que vienen de lugares vulnerables, que muchas veces son incomprendidas, y un salto de calidad para el crecimiento de la educación STEAM en el país. Estamos haciendo historia”, afirma Cibeles de Freitas, directora de Ella Es Astronauta en Panamá.

“Como Embajadora de la Educación Steam para Las Américas, me siento sumamente orgullosa que la Fundación She Is haya sumado a Panamá a este hermoso programa. Soy fiel creyente que el mejor nivelador social es la educación y por esto, al conocer el programa de Ella Es Astronauta no dudé ni un segundo en apoyarlo y asegurarme que Panamá fuera parte del mismo”, expresó Yazmín Colón de Cortizo, primera dama de la República.