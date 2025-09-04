París recibe a panameños

El Encuentro de Literatura Hispanoamericana en París celebrará su novena edición con un evento especial el 17 de septiembre que promete ser histórico para la cultura panameña. La cita será en la Casa de América Latina, de 6:00 p.m. a 8:00 p.m., y contará con la participación de dos destacadas personalidades del país: Arístides Royo y Juan David Morgan.

Ambos, reconocidos por sus aportes en el ámbito empresarial, jurídico, político, histórico y literario, serán protagonistas de un espacio que busca exaltar el valor de la palabra y el pensamiento en el contexto hispanoamericano. Este encuentro representa una vitrina internacional para Panamá y un puente cultural entre Europa y nuestra región.