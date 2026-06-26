Parque Volcán Barú: 50 años custodiando la biodiversidad

El Parque Nacional Volcán Barú celebra cinco décadas como símbolo de biodiversidad, investigación científica y turismo sostenible.

La protección de este importante patrimonio natural fue establecida mediante el Decreto Ejecutivo No. 40 del 24 de junio de 1976, que creó formalmente el Parque Nacional Volcán Barú e incorporó sus más de 14 mil hectáreas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). Desde entonces, el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), en conjunto con comunidades locales y diversos sectores de la sociedad, ha impulsado acciones permanentes para garantizar la conservación.

El Volcán Barú, además de ser el punto más alto de Panamá, alberga una riqueza biológica excepcional que lo convierte en un laboratorio natural para la investigación científica. Sus bosques nubosos, especies endémicas y ecosistemas son fundamentales para la conservación de la biodiversidad y de la región centroamericana.