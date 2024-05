Paulina Aguirre, la voz de Google Maps, estrena el EP “Love is my religión”

La cantautora ecuatoriana y ganadora del Grammy Latino Paulina Aguirre presenta su nuevo EP “Love is my religion”, una innovadora mezcla de folclor fusión.

Además de su trayectoria musical, Paulina es la voz actual de Google Maps, lo que la convierte en una figura aún más presente en la vida cotidiana de millones de personas.

“Love is my religion” es un EP vibrante que combina el folclor andino, elementos afro, y ritmos electrónicos, creando una fusión única que resuena con el alma de diversas culturas.

Paulina Aguirre, conocida por su profundo compromiso humanitario, explica: “La religión pura consiste en ocuparse de los vulnerables”, un principio que también inspira su trabajo con la Fundación Mujer de Fe, que lucha contra la violencia de género a través de las artes.

El EP cuenta con seis temas originales de Paulina y colaboraciones con destacados artistas internacionales. Entre ellos se encuentran “Canoita Electro” junto a Taboo de los Black Eyed Peas y Vico C, “El Viento” junto al italiano Osvaldo Supino, “Mi Corazón”, “Vamo a Sanar”, “Me Duele” y la canción que da nombre al EP, “Love is My Religion”.

La producción estuvo a cargo de Pablo Aguirre y otros productores de renombre, como Vince Ott, arreglista de Tom Odell, y los productores suecos Joel Werner y Gustav Afsahi.

Paulina Aguirre ha trabajado como compositora junto a artistas de la talla de Mario Domm del grupo Camila, Taboo, Huey Dunbar (DLG), y ha contribuido a bandas sonoras como la de la película “Dedicada a Mi Ex” de Sony Pictures.

Su versatilidad también la ha llevado a colaborar como cantante con Michael Bublé, Luis Miguel, Marta Sánchez, y Marco Antonio Solís, y a ser coach de Becky G y Taboo.