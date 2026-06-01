$!“Pedasí Colorido” transforma el distrito

El distrito de Pedasí vivió una semana de intensa actividad cultural gracias al programa comunal “Pedasí Colorido” y el evento musical Jazz Experience, iniciativas que fusionaron el arte, la gastronomía y la tradición para impulsar la economía local. El alcalde del municipio, Miguel Batista, destacó que el proyecto busca demostrar que la región es mucho más que sol y playa.

El corazón del evento fue la creación de más de diez murales en puntos estratégicos, realizados de manera voluntaria por talentosos artistas que plasmaron la identidad y el folklore regional. Entre los participantes destacaron Jasson Saenz, con un homenaje a la confección artesanal del motete; Pamela Pérez, quien concientizó sobre la conservación marina; Aleks, resaltando la alegría del pueblo; y Sharito Moreno (Shar), con una obra dedicada a la pesca artesanal. Asimismo, Ariel Castillo (Sirenita) rindió tributo a los tradicionales tembleques, mientras que Sergio Smith (Madmagos) aportó su visión con una pieza de folclor surrealista.

La propuesta visual de la jornada la completaron los artistas Membache, con un enfoque en la armonía de la flora y fauna; Jenmo, cuya obra El tiempo es una ballena homenajeó a quienes envejecen junto al mar; Nel-1, quien plasmó en grafiti la nostalgia del antiguo festival del Toro Suelto Paula English, quien resaltó la belleza de Isla Iguana.