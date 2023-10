Peso Pluma, Manuel Turizo, Alejandro Sanz y Maná actuarán en el Festival de Viña del Mar 2024

Peso Pluma, María Becerra, Manuel Turizo, Alejandro Sanz y el grupo Maná actuarán en la edición número 63 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2024, anunciaron hoy los organizadores.

La alcaldesa del balneario de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, dio a conocer el 90 por ciento de la parrilla musical de artistas confirmados para el festival programado del 25 de febrero al 1 de marzo de 2024 y que además incluye a Annita, Mora, Miranda, Young Cister y los grupos Men At Work y Los Bunkers.

El artista revelación del año, Peso Pluma, considerado la gran estrella del regional mexicano con más de 51 millones de oyentes mensuales, debutará en Viña 2024, tras llevarse ocho premios Billboard Latinos el pasado fin de semana.

El español Alejandro Sanz, ganador de dos Grammys y 25 Grammy Latinos, volverá al escenario de La Quinta Vergara, que lo vio debutar en el 2016.

El colombiano Manuel Turizo llegará con sus éxitos “Una lady como tú” y “La Bachata”, que le han abierto las puertas de los rankings y listas internacionales en América Latina y Europa. Mientras, la argentina María Becerra, es una de las figuras femeninas de la escena urbana actual, con más de 25 millones de oyentes mensuales.

El consagrado grupo mexicano Maná llegará para sus millones de fanáticos quienes los esperaban en la versión 2023 y que por temas de salud de su vocalista Fher Olvera, no pudieron presentarse.

El rock de la banda australiana Men At Work, dueños de un historial de canciones que se han transformado en verdaderos himnos como “Down under” y “Who can it be now?”, dirán presente por primera vez en la Quinta Vergara.

La estrella brasileña Anitta se unirá también en la parrilla a otros artistas estelares como el puertorriqueño Mora y Miranda, el dúo de electropop más aclamado de Argentina, conformado por Alejandro Sergi y Juliana Gattas.

El público chileno podrá disfrutar también con el talento local de la banda de rock Los Bunkers y el talento del cantautor urbano Young Cister.