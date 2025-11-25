Phell, la voz social del filme “Caja Rápida”

El cantante panameño Félix Barrios Jr., conocido artísticamente como Phell, está en plena promoción de su sencillo y video “Aló, ¿quién llama?”.

Este tema no solo marca un hito en su carrera al ser incluido en la banda sonora de la película panameña “Caja Rápida”, la cual estrenará en enero de 2026, sino que también representa un giro en su estilo musical.

Phell cuenta que el proceso para integrar su melodía al soundtrack comenzó con un casting, aunque el género rap no era su fuerte, pero asegura que logró un tema en que la gente se puede ver identificada.

“La canción es más como un tema social. Habla de las amistades, las parejas, del mundo material que se enfoca en el dinero”, expresó el intérprete.

Relató que la producción fue un desafío creativo, requiriendo varias revisiones y un trabajo en equipo. Tras una ardua labor de producción, el equipo de la película quedó tan complacido con el resultado que decidió invertir en la grabación de un videoclip profesional, donde aparecen algunos actores del filme.

El video está disponible en YouTube y en todas las plataformas digitales. También, pueden conocer más de su trabajo en @phell_music.