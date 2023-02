Premios Goya ponen broche de oro a una buena cosecha del cine español

Sevilla será este sábado por la noche escenario de la gala más importante del cine español, la de los Premios Goya, recompensa final a un año de buenas películas y éxito de público.

Las actrices Penélope Cruz y Carmen Maura, o el cantante C. Tangana serán algunos de los encargados de entregar los premios en una ceremonia en el Auditorio Andalucía en la que la intérprete francesa Juliette Binoche y el veterano director Carlos Saura recibirán premios de honor.

“As Bestas”, con casi 700.000 espectadores y 4,4 millones de euros recaudados (4,7 de dólares), “Alcarrás”, ganadora del Oso de oro en el Festival de Berlín, o la película animada “Tadeo Jones 3: la tabla esmeralda”, con casi 12 millones de euros recaudados, optan a premios.

El galardón de la Academia del Cine español (AACCE) es un busto que representa al pintor español Francisco Goya, y fue elegido porque su nombre era representativo y corto, como Óscar y César, aunque nada tuvo que ver con el cine -murió en 1828.

En la 37ª edición de los Goya, apodados “los cabezones”, parten como favoritas “As Bestas”, con sus 17 nominaciones, seguida por “Modelo 1977”, con 16, y “Alcarrás” y “Cinco lobitos” con 11.

- La dureza de la vida en el campo -

Hay poco espacio para la risa entre las nominadas. Así, la película española más taquillera del año, la tercera entrega de la comedia “Padre no hay más que uno”, del actor y director Santiago Segura, no opta a ningún premio, pese a sus 2,7 millones de espectadores.

Otra circunstancia que llama la atención es que tanto “As Bestas” como “Alcarrás” retraten con amargura la vida en el campo, después de los muchos sueños bucólicos alimentados por el confinamiento y la pandemia de coronavirus.

“As Bestas”, dirigida por Rodrigo Sorogoyen, narra la historia de una pareja de ecologistas franceses que se va a vivir a una aldea de Galicia (noroeste), y cuyo proyecto de vida acaba chocando trágicamente con los lugareños, en particular con dos hermanos.

“Lo que nos gustó fue imaginar las motivaciones de esos cuatro personajes, cómo puedes odiar tanto a alguien vecino, y la de los dos extranjeros, una gente que no es bienvenida, pero que dice ‘yo no me voy a ir de aquí’”, explicó Sorogoyen a la AFP en el Festival de Cannes.

“Alcarrás”, interpretada por actores aficionados y dirigida por Carla Simón, narra en cambio las dificultades de una familia de agricultores catalanes (noreste) por seguir haciendo las cosas como siempre, y en su trama juegan un rol importante la muerte de los viejos pactos de caballeros y el avance imparable de los molinos y los paneles solares de las energías renovables.

- “Argentina, 1985”, favorita incontestable -

“Mis tíos cultivan melocotones en Alcarràs, pero la historia es ficticia”, explicó a AFP la directora Carla Simón, que de pequeña pasaba los veranos en ese pueblo catalán.

“Modelo 1977”, de Alberto Rodríguez, que lleva el nombre de la que fue durante muchos años la gran cárcel de Barcelona, está basada en una historia real, la de los presos comunes que a la muerte del dictador Francisco Franco exigieron una amnistía como la que benefició a los presos políticos.

Su gran baza son las actuaciones, y sus dos protagonistas, Javier Gutiérrez y el joven Miguel Herrán -conocido por su la serie televisiva “La Casa de Papel”- competirán por el galardón a mejor actor protagonista.

Finalmente, “Cinco lobitos”, narra la historia de una mujer que vuelve una temporada a casa de sus padres, lo que le sirve para redescubrir la relación con su madre a la luz de su reciente maternidad.

El premio a la mejor película iberoamericana tiene la incógnita de saber si se le podrá arrebatar a la argentina “Argentina, 1985”, el film de Santiago Mitre interpretado por Ricardo Darín que narra el juicio a los responsables de la dictadura militar. Lo intentarán la colombiana “La jauría”, la mexicana “Noche de fuego”, la boliviana “Utama” y la chilena “1976”.