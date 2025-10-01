Promociona su nueva cumbia

Z.Emanuel | El cantante argentino Fede Dorcaz, apodado “El Príncipe”, visitó Panamá para participar de los Premios Juventud y promocionar su nuevo sencillo, “Si tú la vieras”.

Cuenta que este tema fusiona las raíces de la cumbia argentina con un sonido fresco y bailable que busca conquistar al público en México y el resto de Latinoamérica.

Dorcaz, conocido por su versatilidad, asegura que la canción es pura inspiración de sus raíces y le permite mostrar un lado más rítmico.

“Es una cumbia argentina, con puro sonido y toda la letra me inspiré en algo que salía de mis raíces”, comentó Dorcaz, destacando la nostalgia de su país natal que impregna la canción.

Este lanzamiento marca un giro en su evolución artística, anticipando una fase de mayor proyección internacional y versatilidad.

Dorcaz demuestra que su talento no se limita a las baladas, género en el que ya ha destacado. El artista adelanta que “Si tú la vieras” es solo el inicio de una serie de estrenos programados para el cierre del año, incluyendo nuevas colaboraciones.

Recientemente presentó “Perro arrepentido” junto a la costarricense Shantty y ya prepara dos canciones adicionales que prometen profundizar en su faceta más rítmica.

“Quiero que escuchen cosas distintas para que vean que también puedo ser versátil, que no solo hago baladas”, explicó el cantante, reafirmando su ambición de explorar nuevos géneros y consolidarse como “El Príncipe de la Cumbia”.