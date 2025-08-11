Promueven cultura entre España y Panamá

El Centro Cultural de España presentó su programación para agosto, septiembre y octubre, con una oferta que abarca literatura, cine, música, memoria histórica, formación y actividades centradas en la diversidad cultural panameña. La directora del centro, Elena González, destacó que este trimestre reúne una de las agendas más completas hasta la fecha, construida en colaboración con instituciones locales.

Desde la Embajada de España se destacó que la apuesta cultural no es un esfuerzo aislado, sino una acción coordinada con actores locales. Elena González subrayó que el Centro Cultural de España no es solo un espacio de actividades, sino una forma de estar en el mundo: “Promovemos actividades que planteen reflexión y conversación”.

La programación se organiza en cuatro temáticas: “Hacer barrio, hacer ciudad”, “Memoria y territorio”, “Panamá somos todos”, y “Sembrando conciencias”.

Agosto, septiembre y octubre incluirá celebraciones especiales con El Festival de Cine Español que se llevará a cabo junto al Grupo Experimental de Cine Universitario. Además de talleres, exposiciones y eventos en el Casco Antiguo y San Felipe que reforzarán la cultura española en el país.

Con esta programación, el Centro Cultural de España reafirma su rol como espacio de encuentro, reflexión y transformación social a través de la cultura.