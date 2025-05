$!Proponen un diálogo para revitalizar la vida nocturna

La vida nocturna atraviesa un periodo de desafíos que afectan directamente a la asistencia y permanencia del público en bares, discotecas y otros espacios de entretenimiento.

Factores como las protestas, inseguridad, la falta de transporte adecuado en horarios extendidos, y una oferta que en algunos casos se ha vuelto repetitiva, han contribuido a una disminución en la actividad nocturna en distintas áreas del país.

El vocero de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas, Aramis Cornejo explicó que actualmente el área de Amador y el Casco Antiguo no se ha visto afectada por los cierres que se mantienen en zonas aledañas a este sector del país y “como asociación apelamos al buen entendimiento y al diálogo para que no midan fuerza y que esto no afecte a todos los sectores de la economía”.

Por otra parte, el gerente de Tántalo Hotel, Lorenzo Robles detalló que la petición que se hace como gremio es tratar de buscar el diálogo y llegar a un consenso sin interrupción y sin cierres de calles que limiten la movilidad de todos.

Mientras, Carlos Araúz, quien es asesor de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas, aseguró que el sector del ocio apela, sin duda, a la buena sensatez y prudencia de la gente y que en efecto los servicios dentro de esos locales estén bien.