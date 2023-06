Propulsora de la música con identidad

Por otro lado, Vlieg opina que en el país existe una necesidad latente de abordar tópicos relacionados a personas que, como ella, mantienen una discapacidad. “Tenemos que promover poner estos temas sobre la mesa y sobre todo a partir de una experiencia vivencial, integradora, con la participación también de personas que no pertenezcan a este grupo”.

Para la artista, el patrimonio musical tiene un profundo valor y hace a un pueblo tan abierto, como consciente de su realidad. “Somos una tierra tan multicultural hecha por muchas voces y elementos que, a veces, no sabemos nombrar; he encontrado eso pasando entre los jóvenes, pero cuando se acercan a la música y sus raíces manifiestan que se les abre un horizonte”.

Con esta iniciativa, en alianza con el Centro In Harmony, buscarán contar la historia panameña de un modo sonoro, interactivo e inclusivo.

ml | Patricia Vlieg es una reconocida cantora, pianista, guitarrista, compositora, arreglista e investigadora musical. Nació en Panamá, se graduó en el Berklee College of Music de Boston y estudió técnica vocal en el New England Conservatory of Music. Su discografía incluye “Tus promesas” (2001), “Origen” (2005), “A una cantora” (2011), un homenaje a Mercedes Sosa el cual le mereció́ reconocimiento internacional, y “Cabanga” (2015).