“Psicoanálisis AD Infinitum”, el libro

“Este libro pudo haber sido publicado dos años antes, si no se hubiera atravesado la pandemia, pero, debido a esta, cuenta con un capítulo adicional, justo respecto a la práctica psicoanalítica personal, en tal período. Lo comencé hace muchos años. Los títulos de los capítulos se basan en las definiciones de conceptos psicoanalíticos claves y enfatizan algunos aspectos de los mismos. (Asociación libre), el sujeto trae y porta consigo (transferencia), poner obstáculos al tratamiento (resistencia) o la transferencia del analista (contratransferencia)”.

Esta magistral obra presenta lo que es el psicoanálisis, casos específicos, aprendemos de la gran experiencia de uno de los mejores psicoanalistas del mundo, en lenguaje sencillo. Explora la vida mental y emocional, descubre lo que el paciente está comunicando de sí mismo en terapia, aún en períodos de silencio, hasta cuando miente. Negarse a comunicarse, el silencio selectivo, nos dice algo que el paciente se niega admitir, porque no puede o quiere expresar con palabras.

El doctor Bruno Bettelheim hizo un gran énfasis en que el objetivo del psicoanálisis freudiano es el alma.

El doctor Pinzón Bonilla sostiene que el estudio de la transferencia es el meollo del tratamiento psicoanalítico. Sigmund Freud comparaba la resistencia con un demonio que se niega a salir a la luz porque sería su fin. La resistencia acompaña cada etapa del tratamiento. “La resistencia se viste de múltiples ropajes.” En la exploración de la vida mental y emocional encontramos que el paciente tiende a mostrar signos de aversión a la

terapia, a sus metas, por temor de poner al descubierto e inconsciente. Los pacientes ponen obstáculos al tratamiento psicoanalítico, a la hipnosis, para no cambiar, les asusta mucho el cambio.

Mucho es lo que aprendemos los psicólogos e interesados en el tema de las psicoterapias. El doctor Pinzón se preocupa por el paciente y por el bienestar del terapeuta, derivado de la recíproca relación de cuidado y amor, padres-hijos.

“Los primeros diez capítulos abordan: una revisión bibliográfica (citas de textos), viñetas clínicas (creatividad existencial) y una adenda ( comentarios y conclusiones).

Los últimos capítulos tratan sobre Sigmund Freud, realiza un homenaje al psicoanálisis en México, una semblanza de tres psicoanalistas mexicanos. Aborda la pandemia.”

El doctor Pinzón utilizó los recursos del Zoom y Skype para atender sus pacientes durante la pandemia con éxito.Ha participado en extraordinarias conferencias virtuales y presenciales de temas variados sobre el psicoanálisis, cine, educación, arte y cultura.

Este libro incluye un Prólogo, Introducción, diez capítulos: Einfall=se me ocurre, Poner obstáculos al tratamiento, El sujeto trae y porta consigo, La transferencia del analista,El paciente Sí sabe, Eros agresión, Si la envidia fuera tiña, Momentos de insight, Deutung= búsqueda de significados, La vía regia al conocimiento del inconsciente, A whole climate of opinion, Loor al psicoanálisis, en México, La certidumbre del psicoanálisis.

El doctor Pinzón Bonilla puede tener la satisfacción del deber cumplido, ha sido un catedrático consagrado de la Universidad de Panamá, un destacado psicoanalista, un escritor y un gran conocedor del cine, tiene una bella familia. Lo felicitamos por este gran aporte a la ciencia de la Psicología y el Psicoanálisis. Recomendamos entusiasmo este nuevo libro.